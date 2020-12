Almería, de José Gomes, vence e sobe ao terceiro lugar da II Liga espanhola

Samuel Costa e Pedro Mendes foram titulares, João Carvalho entrou na segunda parte.

O Almería, treinado pelo português José Gomes, venceu este domingo na visita ao Alcorcon, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da II Liga espanhola, e subiu ao terceiro lugar do campeonato.

O Almería, que contou com Samuel Costa e Pedro Mendes entre os titulares e com João Carvalho como suplente utilizado, marcou o único golo da partida aos 59 minutos, por intermédio do avançado nigeriano Umar Sadiq.

Com esta vitória, a equipa de José Gomes subiu ao terceiro lugar do campeonato, com 32 pontos, a três do líder Maiorca e a um do Espanhol, que está em segundo.