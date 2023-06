Paulo Fonseca, treinador do Lille, deu uma entrevista ao canal oficial do clube francês.

Balanço da época: "Como disse depois do último jogo, se alguém nos tivesse dito no início da época que iríamos terminar em 5.º lugar, eu não teria pensado duas vezes em continuar. Começámos um novo ciclo com um novo treinador, muitos jogadores novos e uma filosofia de jogo diferente. Mas no final do dia, quando se faz o balanço de tudo isto, podemos dizer que aconteceram muitas coisas positivas esta época. Em termos coletivos, dominámos muitas vezes o jogo, criámos várias oportunidades e, por outro lado, impedimos muitas vezes que os nossos adversários as criassem. Há muitos motivos para nos orgulharmos."

Disse aos jogadores que estava muito satisfeito com a temporada: "Sim, é verdade. O trabalho de um treinador é difícil, e os momentos de prazer são raros, porque é sempre tudo muito intenso. Mas posso dizer que gosto muito de trabalhar com estes jogadores e esta equipa. Trabalharam muito, são grandes profissionais. É uma das épocas da minha carreira que mais prazer me deu, não há dúvida."

Estreia na Ligue 1: "Fiquei surpreendido pela positiva, com a qualidade da Ligue 1. A qualidade dos jogadores, dos treinadores, dos jogos, do espetáculo, dos estádios, dos adeptos e dos árbitros. O ambiente é excecional. Já tive oportunidade de o dizer, mas aqui em França, algumas pessoas não fazem ideia do verdadeiro valor do campeonato francês."

Vai jogar a Conference League: "Em primeiro lugar, acho que temos a responsabilidade de estar à altura. Jogar numa competição europeia é importante, mas também é mais difícil. Temos ainda de progredir, melhorar a equipa, porque vamos disputar mais competições. Estamos a trabalhar nesse sentido."

A vida em Lille: "Sinto-me muito bem. As pessoas são muito simpáticas comigo. É impossível não me sentir bem aqui em Lille, em França. Adoro o campeonato, adoro a mentalidade da nossa equipa, adoro os adeptos, adoro toda a gente aqui. É impossível não me sentir feliz. Tenho de admitir que é algo que não esperava, não a este ponto: este sentimento em relação ao campeonato, é incrível. Sinto-me muito bem a viver aqui em França."