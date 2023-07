Alfa Semedo sobre as suspeitas de corrupção: "Simplesmente ridículo"

ENTREVISTA, PARTE II - Alfa Semedo explicou que na investigação "não houve nada" que provasse um ato de corrupção. Médio comentou a investigação do Ministério Público em torno de uma grande penalidade cometida diante do Benfica, que ajudou as águias a selarem o apuramento para a Champions.

Já a competir na I Liga da Arábia Saudita, Alfa Semedo foi surpreendido há uns meses quando viu o seu nome no centro das notícias que davam conta de uma investigação do Ministério Público em Portugal, na sequência de suspeitas de corrupção num jogo que teve lugar entre as equipas do Moreirense e do Benfica. A O JOGO, o médio luso-guineense sublinhou que nada ficou provado.

"Não tenho nada a dizer sobre isso porque o que tinha de ser feito, já foi feito. Agora temos de seguir em frente. A investigação foi feita e não houve nada", afirmou o futebolista que agora compete ao serviço do Al Tai.

"A primeira coisa que me veio à cabeça foi que era ridículo. Simplesmente ridículo. Hoje em dia, no futebol, todos falam o que querem e bem lhes apetece", rematou.

Na origem das suspeitas esteve uma grande penalidade cometida pelo centrocampista na última jornada da edição de 2017/18 da I Liga, ao serviço do emblema de Moreira de Cónegos. Esse lance acabou por ser decisivo no triunfo da equipa encarnada por 1-0, que com esse desfecho acabou por garantir um lugar de acesso à Liga dos Campeões, beneficiando da derrota do Sporting com o Marítimo.

Depois de uma temporada muito regular pelo Moreirense, Alfa Semedo acabaria por regressar ao Benfica, onde se formou, sagrando-se mesmo campeão nacional pelas águias. "Foi uma época muito boa, apesar de não ter tido muitas oportunidades com o Bruno Lage", lembrou o médio, que pelos encarnados fez 16 jogos na primeira metade da época antes de ser cedido ao Espanhol. "Na altura era muito novo e não sabia lidar com muita coisa. Acho que o que me fez não continuar foi a saída do Rui Vitória, mas isso faz parte do futebol. Hoje estamos aqui, amanhã estamos noutro lado. Nunca sabemos o que pode acontecer. Bruno Lage e Rui Vitória são treinadores diferentes, cada um com a sua ideia, mas são ambos grandes treinadores", afirmou.