Alexandre Santos está a negociar com o Petro de Luanda e as conversações estão a seguir a bom ritmo para que o técnico rubrique um vínculo com os angolanos. Ainda assim, transferência ainda carece de alguns acertos.

O treinador procura uma solução para continuar a sua carreira desportiva e, sabe O JOGO, está motivado para o desafio de reconquistar o título de campeão nacional angolano, que o ano passado ficou para o Sagrada Esperança.

Alexandre Santos conta já com um vasto currículo no futebol português, tendo sido treinador dos juniores do Alverca, preparador físico no Estoril, adjunto no Estrela da Amadora, no Vitória de Setúbal, na Arábia Saudita, no Braga, no Al Wahda e no Al Sharjah (ambos dos Emirados Árabes Unidos), no Al-Ahly (Egipto), no FC Porto e no Caen (França).

Como treinador principal, conta com passagens pelo Real Massamá, pelos sub-23 do Estoril e do Sporting e, nas duas últimas temporadas, pela formação principal do Alverca.