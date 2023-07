Alexandre Guedes segue para África e para ser orientado por português

O avançado, de 29 anos, formado no Sporting, vai estrear-se no futebol angolano, após vestir a camisola do Paços de Ferreira na época 2022/23, com 16 jogos disputados e um golo marcado.

O avançado português Alexandre Guedes assinou contrato com o Petro de Luanda, treinado pelo luso, Alexandre Santos, anunciou esta quinta-feira o clube angolano.

O Petro de Luanda, bicampeão angolano, não revelou o valor da transferência, nem a duração do contrato.