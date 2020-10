Depois de a equipa ser "demolida" pelos spurs de Mourinho, quadro de aquisições (onde se destacam Cavani e Alex Telles) não foi elogiado. Muito gira em torno do 18, que tem de ser gerido.

Após um ataque ao mercado que trouxe reforços mas mereceu reparos, a incerteza continua no Manchester United, onde, além do incremento na qualidade da equipa, as preocupações centram-se em duas frentes: a frescura do "star-player" Bruno Fernandes e as dúvidas em torno do comando técnico de Solskjaer.