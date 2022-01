Alex Pinto reforça clube da I Liga eslovaca até 2024

Alex Pinto vinculou-se ao DAC 104, clube que milita no principal escalão de futebol da Eslováquia

Defesa é o mais novo jogador do DAC 104, emblema posicionado no top-4 do primeiro campeonato da Eslováquia, e terá a primeira experiência além-fronteiras

Sem jogar desde meados de setembro do ano passado, Alex Pinto vai voltar à ação. O lateral, em situação livre desde que rescindiu com o Farense, vinculou-se ao DAC 104, clube que milita no principal escalão de futebol da Eslováquia.

O contrato do futebolista de 23 anos, que ficou encarregue do próprio destino em dezembro de 2021, será válido por duas temporadas e meia, ou seja, até ao fim de 2023/24. Será a primeira experiência do defesa fora de Portugal.

O DAC 1904 ocupa, atualmente, a quarta posição da I Liga eslovaca, com 32 pontos somados ao cabo de 19 jornadas. Na época passada, terminou na vice-liderança e apurou-se para as eliminatórias da nova Conference League.