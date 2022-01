Alex Pinto, ex-Farense, a caminho do futebol eslovaco

Alex Pinto, nas duas temporadas que realizou no Algarve, fez 23 jogos.

O defesa direito Alex Pinto, de 23 anos, que chegou a Faro na temporada 20/21, vindo do Gil Vicente, onde estava emprestado pelo Benfica, está prestes assinar pelo FC DAC 1904 Dunajská, atual 4ª classificado da Fortuna Liga, a Liga Principal da Eslováquia, por duas temporadas e meia.

Pouco utilizado na presente temporada, depois de se ter recusado a integrar os trabalhos da equipa de Sub-23, Alex Pinto recebeu um processo disciplinar por parte da SAD dos Algarvios, tendo estado impedido de treinar e de frequentar as instalações do clube, tendo chegado a acordo para a rescisão no passado mês de dezembro, tornando-se assim um jogador livre.

