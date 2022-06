Alex, lenda do Fenerbahçe, recusou convite para ser adjunto de Jorge Jesus

Atual técnico dos sub-20 do São Paulo foi convidado pelo técnico português, mas decidiu recusar.

Alex, antigo médio brasileiro, lenda do Fenerbahçe, terá recusado o convite de Jorge Jesus para assumir o lugar de treinador adjunto do emblema de Istambul.

De acordo com o jornal brasileiro, o atual técnico da equipa de sub-20 do São Paulo está mais interessado em acabar o ano na formação para depois assumir uma equipa sénior, em 2023.

Na sua conta de Instagram, Alex deixou uma mensagem para Jorge Jesus no dia em que o técnico português foi apresentado no Fenerbahçe.

"Muita sorte mister Jorge Jesus na Turquia. Que o senhor consiga o mesmo sucesso que teve em Portugal e no Brasil. Desde o Brasil torço muito pelo seu sucesso no Fenerbahçe. Desfrute muito do país e desse povo maravilhoso!", escreveu a lenda do emblema de Istambul, que realizou um total de 346 jogos e marcou um total de 171 golos com as cores do Fenerbahçe.