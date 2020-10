Além do treinador, mais um português ganha a Taça da Lituânia

Rafael Floro joga no FK Panevezys e festejou contra o tricampeão nacional

O português Rafael Floro conquistou, esta tarde, a Taça da Lituânia. O FK Panevezys, onde o lateral-esquerdo formado no FC Porto evolui, surpreendeu o tricampeão Suduva e foi mais forte no desempate nos pontapés de grande penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.

Floro transferiu-se este ano do Olhanense para o FK Panevezys, atual sexto classificado na Lituânia. Com 18 jogos e dois golos é um dos destaques do clube e tem somado interessados, admitindo regressar a Portugal em breve, agora que o campeonato lituano se aproxima do final.

Este é o segundo troféu nacional do português. Em 2007/18 foi campeão de Portugal de juniores C, pelo FC Porto.