Al Wehda de Ivo Vieira empata e põe fim a ciclo vitorioso na liga saudita

O Al Wehda terminou com uma série de quatro triunfos seguidos na primeira liga saudita.

O Al Wehda, treinado pelo português Ivo Vieira, terminou esta quinta-feira com uma série de quatro triunfos seguidos na primeira liga saudita de futebol, ao ceder um nulo caseiro frente ao Al Fateh.

No desafio da 12.ª jornada, que teve o avançado luso Hernâni no onze do Al Wehda, o francês Youssouf Niakete até colocou os anfitriões na frente, mas o videoárbitro (VAR) viria a anular o tento, por posição irregular.

Apesar do empate, a equipa de Ivo Vieira segue no quarto posto, com 19 pontos, os mesmos do Al Shabab, ambos a cinco da liderança ocupada pelo Al Hilal, que ainda não entrou em campo nesta ronda.