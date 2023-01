O Al Tai perdeu os últimos três jogos

O Al Tai, clube da principal liga da Arábia Saudita, anunciou a rescisão do contrato com Pepa, treinador que chegou ao clube em julho de 2022,



O romeno Mirel Radoi é o sucessor do técnico português no atual nono classificado do campeonato, com 18 pontos em 14 partidas. O Al Tai perdeu os últimos três jogos.