Al Shabab, de Pedro Caixinha, empata e segue em terceiro lugar na Arábia Saudita

Redação com Lusa

Empate a dois golos no estádio do Al Raed.

O Al Shabab, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou a dois golos no estádio do Al Raed, na segunda jornada da I Liga Saudita de futebol, e segue em terceiro lugar na prova.

A equipa da casa esteve na frente do marcador a partir dos 19 minutos, graças a um golo do médio marroquino Jalal Daoudi, na cobrança de um penálti, mas a equipa de Caixinha deu a volta ao resultado, com dois golos argentinos.

O primeiro foi marcado pelo consagrado Ever Banega, que nas últimas três épocas representou o Sevilha e que ajudou a equipa andaluza a conquistar a Liga Europa na época passada, também de penálti, aos 38 minutos, e o segundo pelo seu compatriota Cristian Guanca, aos 63.

No entanto, o Al Raed lograria chegar ao empate ao "cair do pano', pelo dianteiro saudita Awadh Faraj, aos 90 minutos, "roubando' assim a liderança à equipa de Pedro Caixinha.

Com esta igualdade, a Liga saudita é liderada pelo Al Ahli, com seis pontos, seguido por quatro equipas, o Al Raed, o Al Shabab, o Al Hilal e o Al Tawoon, todas com quatro pontos.

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, é penúltimo classificado provisório ao fim de duas jornadas, em 15º, com zero pontos, fruto de duas derrotas, enquanto o Al Wedha, treinado pelo português Ivo Vieira, segue em nono lugar, com três pontos.