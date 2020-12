Al Shabab de Pedro Caixinha desliza e desperdiça subida à liderança

Pedro Caixinha, treinador do Al Shabab

Redação com Lusa

O Al Shabab, orientado pelo português Pedro Caixinha, perdeu por 2-1 na visita ao Al Quadisiya, em jogo da sétima jornada da liga da Arábia Saudita, e desperdiçou a oportunidade de se isolar, provisoriamente, na liderança da prova.

A formação de Pedro Caixinha adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo do senagalês Makhete Diop, mas formação da casa repôs a igualdade, aos 41, por intermédio de Danilo Moreno.

No segundo tempo, já com o português Fábio Moreno em campo, o Al Shabab sofreu o segundo golo, num lance finalizado por Andria, aos 66 minutos.

O Al Shabab segue na segunda posição da tabela, com 14 pontos, menos dois do que o Al-Hilal, que lidera e que na segunda-feira o defronta o Al-Raed.

O Al Wehda, orientado por Ivo Vieira e com avançado luso Hernâni no onze titular, perdeu por 2-1 com o Al Ittihad, e segue na antepenúltima posição da tabela.