Al Sadd de Bruno Pinheiro segue em frente na Champions árabe

O Al Sadd bateu o Al Ahly Tripoli, da Libia, por 1-0, e qualificou-se para a fase seguinte da Champions árabe, os quartos de final.

A equipa do Catar, orientada pelo português Bruno Pinheiro, terminou em primeiro do Grupo B, à frente do Al Hilal, que também se apurou. O golo do triunfo foi apontado por Paulo Otávio, aos 89'.

O ex-FC Porto Uribe e o ex-Sporting Gonzalo Plata foram utilizados por Bruno Pinheiro.