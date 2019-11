Al Nassr de Rui Vitória goleia em casa e sobe ao segundo lugar na Arábia Saudita

A formação do treinador português segue no segundo posto da tabela classificativa (17 pontos), mas tem menos um jogo do que o líder Al Hilal (20 pontos).

O Al Nassr venceu este sábado em casa o Abha por 4-0, em partida da nona jornada do campeonato da Arábia Saudita, resultado que permite à formação orientada pelo português Rui Vitória ascender ao segundo lugar.

A dupla de atacantes Abdulfattah Adam e Nordin Amrabat esteve em destaque no encontro, ao participar nos quatro golos do Al Nassr. O saudita Adam fez o primeiro logo aos oito minutos, após assistência do marroquino Amrabat, que, aos 26, assistiu Yehya Al Shehri para o segundo golo do jogo.

Ainda antes do intervalo, aos 45+1, Adam bisou da marca dos onze metros, fixando o 3-0 com que a partida foi para o intervalo. Após o reatamento, aos 58, foi a vez de Amrabat fazer o gosto ao pé e fixar o resultado final.

Com os três pontos amealhados, a formação do treinador luso segue no segundo posto da tabela classificativa (17 pontos), mas tem menos um jogo do que o líder Al Hilal (20 pontos).

Já o Al Taawon, comandado pelo português Paulo Sérgio, e que contou com o defesa luso Ricardo Machado a titular, bateu em casa o Al Shabab por 3-1.

O cabo-verdiano Heldon inaugurou o marcador, aos 18, na conversão de uma grande penalidade, o colombiano Danilo Moreno restabeleceu a igualdade, mas Abdulmajeed Al-Swat (70) e Leandre Tawamba (80) asseguraram a vitória.

O Al Taawon está no oitavo lugar, com 13 pontos em oito jogos, e o Al Shabab segue em quinto, com 15 pontos em nove.