Jorge Jesus termina contrato com o Fenerbahçe e além de ser pretendido pelo Flamengo, também estará na mira da equipa saudita onde joga Cristiano Ronaldo

O Al Nassr, onde atua Ronaldo, substituiu na quinta-feira o treinador Rudi Garcia por Dinko Jelicic, que estava na equipa de juniores do emblema saudita, mas esta opção pode ser apenas transitória.

Rumores no Médio Oriente dão conta do interesse do Al Nassr em esperar pelo fim do vínculo de Jorge Jesus com o Fenerbahçe, para assumir a equipa no verão.

O treinador português de 68 anos é pretendido também pelo Flamengo. No Al Nassr estaria "aprovado" por Ronaldo e por Talisca (que orientou no Benfica), as duas principais figuras da equipa.

Em 2018/19, recorde-se, Jesus orientou na Arábia Saudita o Al Hilal, terminando em segundo do campeonato e conquistando a Supertaça.

Refira-se que o nome de José Mourinho também já foi badalado para o cargo do Al Nassr.