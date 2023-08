Al Khaleej, de Pedro Emanuel, volta a perder na Liga saudita

Riyad Mahrez apontou o segundo golo da partida, estreando-se a marcar na Arábia Saudita.

O Al Khaleej, treinado por Pedro Emanuel, somou esta quinta-feira a segunda derrota seguida na Liga saudita, perdendo em casa por 1-3 pelo Al Ahli, em jogo da segunda jornada.

Os reforços Ibanez (ex-Roma) e Riyad Mahrez (ex-Manchester City) entregaram uma vantagem de dois golos aos visitantes na primeira parte, com Mansour Hamzi a reduzir para a equipa do técnico português, aos 58'.

Num dos últimos lances da partida, Sumayhan Alnabit confirmou o triunfo do Al Ahli, aos 90+11'.

O Al Khaleej continua desta forma sem pontos no campeonato, ao contrário do Ah Ahli, que lidera com seis após ter vencido os primeiros dois jogos.