Al Khaleej de Paulo Gomes lidera a segunda divisão da Arábia Saudita 

Treinador português espera uma segunda volta muito complicada, mas quer contribuir para a onda de êxitos dos técnicos lusos além-fronteiras

Paulo Gomes é mais um treinador português em alta, mercê do meritório trabalho que vem efetuando no comando do Al Khaleej, da Arábia Saudita, equipa que lidera a segunda divisão do futebol deste país, uma posição consolidada após a vitória na última partida, contra o Najran, por 2-1.

"A nossa campanha tem sido muito segura e eficiente. Estamos na frente e isso é mérito de todos, ainda mais confiantes após o importante triunfo sobre o Najran, num jogo deveras complicado, mas que nos permitiu somar mais três pontos", conta Paulo Gomes, que, todavia, não entra em euforias. "O foco está sempre no jogo seguinte e só final vamos fazer as contas".

Em época de estreia no Al Khaleej, o técnico português, de 46 anos, está há três temporadas na Arábia Saudita - passou também pelo Al Wehda e pelo Najran - depois de uma dezena de anos no futebol do Luxemburgo, onde iniciou a carreira de treinador.

Agora, no Al Khaleej, terminou a primeira volta com 35 pontos, mas sabe que as maiores dificuldades estão à porta, inclusive porque vários adversários estão já a contratar novos jogadores. "Estamos numa liga muito competitiva e exigente e reconhecemos que qualquer opositor é difícil de bater. Seguimos na liderança, acabámos a primeira metade com dez vitórias e temos enorme esperança em fazer uma grande segunda volta. Sabemos que o campeonato vai ser ainda mais equilibrado depois deste mercado de janeiro. Além disso, todas as equipas querem bater o líder do campeonato", salienta Paulo Gomes, apostado, igualmente, em contribuir para a onda de sucessos dos técnicos portugueses no estrangeiro.