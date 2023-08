Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, inicia defesa do título com goleada

O campeão saudita venceu por 3-0 em casa do Al Raed.

O Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo e com Jota a suplente utilizado, iniciou esta segunda-feira a defesa do título de campeão saudita com uma goleada por 3-0 em casa do Al Raed, em jogo da jornada inaugural do campeonato.

O marcador foi inaugurado aos 58 minutos, com Karim Benzema a assistir Abderrazak Hamdallah, sendo que um bis do médio brasileiro Igor Coronado (73' e 79') fechou o resultado final, já depois de Jota ter sido lançado em campo.

O Al Ittihad assume para já a liderança da Liga saudita devido à diferença de pontos em relação ao Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, que venceu esta segunda-feira por 3-1 na visita ao Abha, e ao Al Ahli, Al Feiha, Al Riyadh e Al Taee, que também somaram três pontos nos respetivos jogos.

Já o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, vai arrancar o campeonato com uma visita ao Al Ettifaq, marcada para as 19h00.