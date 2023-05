Al Ittihad de Nuno Espírito Santo ganha e distancia-se do Al Nassr de Ronaldo

A cinco jornadas para o final da liga da Arábia Saudita, o Al Ittihad soma mais cinco pontos que o Al Nassr de Ronaldo e fica mais perto do título

O Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, já esqueceu a derrota da última jornada e venceu na 25.ª ronda da liga da Arábia Saudita, por 4-0, o Abha. Com este triunfo, o Al Ittihad reforça a liderança e distancia-se do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ficando agora com mais cinco pontos após o empate de hoje do perseguidor.

O triunfo dos comandados de NES foi construído na primeira parte, com um bis de Romarinho e um golo de Hamdallah. Já nos descontos da segunda parte Al Saiari, de grande penalidade, estabeleceu o resultado final.

Com cinco jornadas para o fim do campeonato, o Al Ittihad aproveitou o deslize do Al Nassr e fica mais perto do título.