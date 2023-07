Al Hilal faz nova investida por Marco Silva 

Al Hilal pode fazer do português um dos treinadores mais bem pagos do futebol mundial. Clube de Riade fez uma primeira oferta, que foi recusada, mas não perdeu a esperança, voltando à carga com argumentos mais fortes do ponto de vista financeiro. E há mudança de agente à vista.

Uma nova investida do Al Hilal poderá ser convincente para alterar o rumo de Marco Silva. O treinador do Fulham tinha começado por rejeitar uma proposta do clube saudita, dias atrás, mas os arábes voltaram a bater à porta, desta vez com um contrato milionário que poderá facilitar uma mudança de ares, afastando o português do caminho do Fulham, onde realizou uma época muito elogiada em Inglaterra (foi décimo no campeonato).

Caso se confirme a ida para o Médio Oriente, o técnico de 45 anos passa a ser um dos mais bem pagos do Mundo e poderá mesmo destronar Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que aufere cerca de 34 milhões de euros anuais. A informação foi avançada ontem pela "CNN" e acrescenta que o treinador está a avaliar a proposta e dará uma resposta em breve.

Também em Inglaterra o interesse em Marco Silva foi noticiado, com o "The Sun" a acrescentar que, enquanto estuda a proposta dos árabes, o técnico está a avaliar a possibilidade de mudar de empresário. O português é atualmente agenciado pela ProEleven e poderá entregar o dossiê a Kia Joorabchian, que tem como clientes Cédric Soares e Willian, orientados por Silva no Fulham.

No Al Hilal, o antigo treinador de Sporting e Estoril encontrará o compatriota Rúben Neves e também Kalidou Koulibaly, que este verão trocaram a Premier League pelo futebol saudita.