Al-Hilal de Leonardo Jardim recupera e vence na Arábia Saudita

O bicampeão Al-Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, recuperou este sábado de uma desvantagem de dois golos para vencer o Al-Taawon, do compatriota José Gomes, por 3-2, em jogo do campeonato saudita.

A equipa de José Gomes, que está um ponto acima da zona de descida, mas com mais um jogo, esteve a vencer com golos de Tawamba, aos seis minutos, e Luvannor, aos 24, mas viu o campeão em título chegar à igualdade antes do intervalo.

Mohamed Kanoo, assistido pelo avançado ex-sportinguista Matheus Pereira, reduziu aos 29 minutos, e Al Dawsari, de grande penalidade, aos 45, empatou o jogo antes da saída para o intervalo.

Na segunda parte foi Moussa Marega, ex-FC Porto, a dar a vitória a Leonardo Jardim e ao Al-Hilal, com o avançado a apontar o 3-2 logo no reatamento, aos 47 minutos.

O triunfo deixa os bicampeões sauditas em quarto lugar, a oito pontos do líder Al-Ittihad, enquanto o Al-Taawon é 13.º, com mais um ponto do que o Al-Faisaly (menos um jogo), equipa treinada por Daniel Ramos, que este sábado também perdeu.

A equipa foi goleada por 4-0 na visita ao Al-Nassr e somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer, o quinto já sob o comando do treinador português, que chegou em dezembro, depois de deixar os açorianos do Santa Clara.