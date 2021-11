Al Hilal, de Leonardo Jardim, bate o líder e ascende ao pódio saudita

Redação com Lusa

Equipa orientada pelo luso está, agora, no terceiro lugar, a dois pontos do último adversário, ainda que com mais dois jogos

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, regressou, esta quinta-feira, às vitórias e subiu ao terceiro lugar da I Liga da Arábia Saudita, ao bater, em casa, o líder Damac, por 2-0, na 11.ª jornada da competição.

Em Riade, depois de uma primeira parte sem golos, o extremo peruano Carrillo (antigo jogador de Sporting e Benfica) deu vantagem aos bicampeões sauditas, aos 56 minutos, acabando Aljuwayr por confirmar o triunfo já nos descontos, aos 90+3.

A equipa de Leonardo Jardim, que na última ronda tinha empatado com o Al-Ahli (1-1), subiu ao terceiro posto, com 19 pontos, menos dois que o Damac, que continua no comando, embora tenha mais dois jogos disputados que o Al Hilal.

No Al Faisaly, o treinador português Daniel Ramos alcançou o primeiro triunfo desde que assumiu o comando da equipa saudita, ao vencer em casa o Abha, por 1-0, com um golo do holandês Faik, aos 20 minutos.

O Al Faisaly ocupa agora o oitavo lugar, com 14 pontos.

Em recuperação continua o Al-Taawon, de José Gomes, que somou o segundo triunfo na prova, algo inédito esta temporada, e abandonou os lugares de despromoção.

A equipa de José Gomes venceu no terreno do Al-Ettifaq, por 3-1, e passou a ocupar o 12.º lugar do campeonato, com 10 pontos.