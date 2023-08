Al Hilal, de Jesus e Neves, junta-se ao Al Nassr na final da Champions árabe

Após vitória por 3-1 frente aos sauditas do Al Shabab.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e com Rúben Neves a titular, juntou-se esta quarta-feira ao Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, na final da Liga dos Campeões árabe, após vitória por 3-1 frente ao Al Shabab, também da Arábia Saudita, na segunda meia-final da prova.

A equipa de Jesus e Neves inaugurou o marcador aos nove minutos, com o médio português a assistir o médio Mohamed Kanno num lance de bola parada.

Aos 25 minutos, o Al Hilal ficou reduzido a dez unidades, na sequência da expulsão do guarda-redes Al Muaiouf, mas nem isso impediu que aumentasse a sua vantagem para 2-0, com o extremo brasileiro Malcom a marcar ao cair do pano do intervalo (45+3').

Na segunda parte, o médio colombiano Gustavo Cuellar (57') ainda reduziu a desvantagem do Al Shabab, num lance insuficiente para impedir a eliminação da equipa, que sofreu mais um golo, de Abdullah Al Hamdan, aos 90+5 minutos.

Já o Al Hilal vai defrontar o Al Nassr na final da Champions árabe.