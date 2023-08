Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves empata, Nuno continua a vencer

Equipa comandada por Jesus empatou 1-1 com o Al Feiha. Nuno triunfou por 2-0 sobre o Al Taee

O Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves, que este sábado apresentou oficialmente Neymar, que ainda não esteve presente na partida, empatou 1-1 com o Al Feita, depois de ter vencido por 3-1 na primeira jornada do campeonato saudita. Sakala abriu o marcador para o Al Feiha, aos 15 minutos de jogo, enquanto Al Hamdan, aos 20', fez o golo da equipa comandada pelo treinador português.

Já o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, Jota e Benzema, triunfou por 2-0 sobre o Al Taee, com golos de Hamdallah, aos 54 minutos da partida, e de Al Amri, aos 91'.

Com estes resultados, o Al Ittihad ocupa a liderança da Liga saudita, com seis pontos, fruto de duas vitórias em dois jogos disputados, a par do Al Ahli e do Al Ettifaq, enquanto o Al Hilal está no quarto posto, com quatro pontos, a par do adversário deste sábado, Al Feiha, e de Al Fateh, Al Taawon e Al Riyadh.