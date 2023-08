Al Hazem, de Filipe Gouveia, sofre nova derrota na Liga saudita

Derrota caseira por 0-2 diante do Al Ettifaq.

O Al Hazem, treinado pelo português Filipe Gouveia, voltou a ser derrotado esta sexta-feira na Liga saudita, perdendo por 0-2 em casa diante do Al Ettifaq, em jogo da segunda jornada.

O avançado sueco Robin Quaison abriu o marcador aos 17 minutos, com o brasileiro Vitinho a selar a vitória dos visitantes aos 52', já depois de ter assistido o golo inaugural.

Depois de ter vencido o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo (falhou a partida), no arranque do campeonato, o Al Ettifaq segue desta forma na vice-liderança, com seis pontos em dois jogos. Já o recém-promovido Al Hazem, de Gouveia, é último, estando a zeros.