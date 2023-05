Al Hazem, de Filipe Gouveia, garante subida à primeira divisão saudita

Bastava um ponto para o Al Hazem subir à elite saudita, com a equipa orientada por Filipe Gouveia a vencer por 3-2 diante do Al Sahel.

O Al Hazem, orientado por Filipe Gouveia, assegurou esta quarta-feira a subida à primeira divisão saudita, ao vencer por 3-2 na receção ao Al Sahel, em jogo da 32.ª jornada do segundo escalão.

Bastava um empate para a formação do técnico português subir à elite da Arábia Saudita, com a formação a ter estado a perder por 1-2, empatando aos 90+2 minutos, por intermédio do ex-Benfica e V. Guimarães Ola John, que bisou aos 90+10', marcando o golo da vitória.

O Al Hazem conta ainda com Francis Cann, extremo ganês emprestado pelo Vizela e Joel Tagueu, cedido pelo Marítimo.

No momento de celebrar, Carlos Gouveia vestiu uma t-shirt com uma imagem do pai.