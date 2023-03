Al Gharafa, de Pedro Martins, empata e cai para quinto no Catar

Empate 1-1 na receção ao Al Ahli Doha.

O Al Gharafa, equipa orientada por Pedro Martins, ficou-se pelo empate na receção ao Al Ahli Doha (1-1) e caiu para o quinto lugar do campeonato do Catar.

Tahrat, aos 30", colocou a formação de Al Rayyan em vantagem, mas os visitantes restabeleceram a igualdade com um golo de Umaru, aos 66".

Até ao apito final, o conjunto do treinador português carregou em busca dos três pontos, mas não conseguiu bater a oposição de um adversário que jogou os últimos segundos do encontro com menos um jogador, após a expulsão de Hanni, aos 90"+8".