Al Duhail de Rui Faria empata com Al Sailiya na Taça da Liga do Catar

O Al Duhail, que soma dois empates e uma derrota, segue na quarta posição do grupo B.

O Al Duhail, orientado pelo treinador português Rui Faria, empatou esta sexta-feira 2-2 em casa do Al Sailiya, em Doha, para a terceira jornada do grupo C da Taça da Liga do Catar.

O brasileiro Edmilson Júnior colocou o Al Duhail em vantagem aos 73 minuto, mas o Al Sailiya deu a volta com golos do senegalês Kara Mbodji, aos 77, e Meshaal Al Shammari, aos 82, na conversão de uma grande penalidade.

A vantagem da equipa da casa foi desfeita com novo golo de Edmilson Júnior, aos 88 minutos, que fez o empate 2-2 e manteve o Al Duhail na luta pela passagem à fase seguinte da prova.

O Al Duhail, que soma dois empates e uma derrota, segue na quarta posição do grupo B, com dois pontos, a cinco do líder provisório, o Al Khor, com sete, mas mais um jogo do que o Qatar SC (2.º, com seis) e Al Arabi (3.º, com quatro), que ainda hoje se defrontam.

Al Gharafa e Al Sailiya, apenas com um ponto, seguem na quinta e sexta classificação, respetivamente.

As quatro equipas mais bem classificadas do grupo B passam aos quatros de final da Taça da Liga, disputando a passagem às meias-finais com as do grupo A, jogando entre si de forma cruzada.