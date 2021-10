Al-Duhail, de Luís Castro, vence e iguala o líder do campeonato

Redação com Lusa

O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu (0-1), esta segunda-feira, em casa do Shamal, na sétima jornada da I Liga do Catar, e partilha, provisoriamente, a liderança com o Al Saad, que tem menos um jogo.

O Al-Duhail, em inferioridade numérica desde o minuto 48, quando o avançado brasileiro Edmilson Júnior foi expulso por acumulação de amarelos, ficou em vantagem aos 55 minutos, através de um golo marcado pelo avançado queniano Michael Olunga, de penálti.

Com este triunfo, a equipa de Luís Castro subiu ao segundo lugar, com 18 pontos, os mesmos do primeiro, o Al Saad, que só entra em ação na terça-feira.