Al Duhail, de Luís Castro, termina Liga do Qatar com nulo

O Al Duhail despediu-se esta quinta-feira da Liga do Qatar com um nulo caseiro perante o Al Ahli, num encontro em que a equipa de Luís Castro entrou em campo já com o segundo lugar assegurado.

O duelo que abriu a 22ª jornada, a última da edição 2021/22 da competição, ficou a zero, com Luís Castro a poupar grande parte dos habituais titulares, a pensar na partida de segunda-feira com o Al-Sadd, das meias-finais da Taça do Emir do Qatar.

O Al Duhail, que foi campeão pela última vez em 2019/20, terminou esta edição da Liga do Qatar no segundo posto, atrás do Al-Sadd, que já tinha garantido o título, o segundo consecutivo.