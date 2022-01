Al-Duhail, de Luís Castro, sofre primeira derrota em casa e logo com goleada

Jogo da 16.ª jornada do campeonato do Catar.

O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, sofreu a primeira derrota da temporada em casa, ao ser goleado por 4-0 pelo Al-Wakrah, em jogo da 16.ª jornada da Liga de futebol do Catar.

Depois do nulo (0-0) registado ao intervalo, a formação de Doha teve uma entrada para esquecer no segundo tempo, permitindo que Mohamed Aiash (52 minutos), o angolano Gelson Dala (55), que está emprestado pelo Rio Ave, e Khalid Mazeed (57) construíssem uma vantagem confortável para os visitantes, antes de Mohamed Benyettou fixar a goleada (88).

A formação comandada por Luís Castro averbou, assim, o primeiro desaire no seu reduto e continua no segundo lugar do campeonato, com 33 pontos, menos um do que o Al-Sadd (34), que está na liderança.

Contudo, o líder tem menos quatro partidas realizadas do que a equipa do técnico luso.