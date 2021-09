Al Duhail de Luís Castro segue invicto no Catar

Após três jornadas, Luís Castro segue totalista de pontos e, para já, lidera isolado, com três pontos de avanço para duas equipas que ainda não jogaram.

O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu em casa o Al-Gharafa (3-1), na terceira jornada da Liga do Cata, e segue com nove pontos em nove possíveis no topo da tabela.

Golos de Almoez, de penálti aos 28, e Abdelrahman Fahmi, aos 54 e 67, deram a vitória à formação do técnico luso, não adiantando aos forasteiros o golo, também de grande penalidade, de Alaaeldin aos 59.

