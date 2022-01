Al Duhail de Luís Castro regressa aos triunfos no Catar

Luís Castro, treinador do Al Duhail

Redação com Lusa

Após o empate na última ronda com o Al Khor (1-1), a equipa de Luís Castro reforçou o segundo lugar na competição e manteve-se na perseguição ao líder Al Sadd.

O Al Duhail, do técnico português Luís Castro, regressou este sábado aos triunfos na Liga do Catar, depois de vencer em casa o Al Arabi, por 2-0, na 13.ª jornada.

Após o empate na última ronda com o Al Khor (1-1), a equipa de Luís Castro reforçou o segundo lugar na competição e manteve-se na perseguição ao líder Al Sadd.

Em Doha, o avançado queniano Olunga foi a grande figura da partida, ao assinar os dois golos do Al Duhail, aos quatro e 48 minutos.

Com este triunfo, o Al Duhail colocou-se a dois pontos do Al Sadd, embora tenha mais dois jogos disputados do que o atual líder da prova.