Al-Duhail, de Luís Castro, empata a três golos com líder Al-Sadd

Formação do treinador português manteve-se a dois pontos do adversário e líder da I Liga catari

O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, empatou esta quarta-feira a três golos na receção ao líder Al-Sadd, treinado por Xavi Hernández, provável próximo técnico do FC Barcelona, na nona jornada da I Liga do Qatar de futebol.

A partida entre os dois primeiros classificados teve oscilações constantes no marcador, com o Al-Sadd a abrir a contagem logo aos quatro minutos, graças a um golo do avançado argelino Baghdad Bounedjah, mas a equipa de Luís Castro deu a volta ao marcador antes do intervalo, ao marcar aos 24 e 31, pelo avançado queniano Michael Olunga e graças a um autogolo do central da equipa visitante Ro Ro.

Na segunda parte, outro central, Boualem Khoukhi, fez o 2-2 para o Al-Sadd, e um minuto depois o seu companheiro de equipa, o médio Rodrigo Tabata, colocou de novo a equipa de Xavi Hernández na dianteira, antes de Olunga "bisar" já perto do fim, aos 89, fixando o resultado final.

Com este empate, o Al-Sadd conserva a liderança isolada do campeonato, com 25 pontos, seguido do Al-Duhail, de Luís Castro, com 22, e do El Arabi, terceiro classificado, com 16 (menos um jogo).