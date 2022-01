Al Duhail de Luís Castro atinge 10.º triunfo e é líder à condição no Catar

O Al Duhail lidera a classificação, com 32 pontos, mais um do que o segundo posicionado, o Al Sadd, embora este tenha menos três jogos disputados.

O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, somou esta quinta-feira o 10.º triunfo na Liga do Catar, ao impor-se na visita ao Al Gharafa, por 4-2, assumindo o comando da prova, à 14.ª jornada.

Em Doha, o brasileiro Edmilson Júnior, o queniano Michael Olunga e Ali Almoez, respetivamente, aos 14, 47 e 56 minutos, construíram a vantagem dos visitantes. O médio brasileiro Gabriel (ex-jogador do Benfica) e Ahmed Alganehi, reduziram para 2-3, respetivamente, aos 59 e 69, mas Rabih Boussafi estabeleceu o 4-2 final, aos 90+8.

O Al Duhail lidera a classificação, com 32 pontos, mais um do que o segundo posicionado, o Al Sadd, embora este tenha menos três jogos disputados, enquanto o Al Gharafa é terceiro, a nove pontos do topo, também com 14 partidas.