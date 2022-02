Al Duhail, de Luís Castro, apura-se para os "quartos" da Taça do Emir do Catar

Redação com Lusa

Triunfo em casa frente ao Al Khor, por 4-2.

O Al Duhail, do treinador português Luís Castro, qualificou-se para os quartos de final da Taça do Emir do Catar em futebol, ao receber e vencer o Al Khor, por 4-2.

No jogo, disputado no Abdullah bin Khalifa, em Doha, a equipa da casa já vencia por 3-0 ao intervalo, com golos de Ali Almoez, aos 10 minutos, Nam Tae-Hee, aos 18, e Abdelrahman Fahmi, aos 41.

Já na segunda parte, Brahmi reduziu para 3-1, aos 52 minutos, antes de Nam Tae-Hee bisar para o Al Duhail, que é vice-líder do campeonato, enquanto Al Habsi, aos 78, ainda marcou para o Al Khor, em 11.º e penúltimo na liga.