Al Duhail confirma propostas por Luís Castro, mas deixa uma garantia

Clube do Catar conta com o treinador português até ao final da temporada.

Luís Castro, treinador do Al Duhail, foi recentemente apontado ao comando técnico dos brasileiros do Botafogo. Esta quarta-feira, o clube do Catar confirmou ter recebido várias propostas pelo técnico, mas deixou uma garantia: a ligação manter-se-á até ao final do contrato, isto é, até ao fim da temporada.

"A direção do clube tem reparado na frequência de notícias recentes sobre a saída do treinador Luís Castro da equipa", começa por escrever o clube em nota no site oficial, antes de confirmar ter recebido propostas e deixar a acima referida garantia:

"A administração do Al Duhail confirma ter recebido inúmeras ofertas que solicitam os serviços do técnico, mas confirma o compromisso com ele até ao fim do seu contrato com o clube."

De recordar que o Botafogo é agora detido por John Textor, empresário norte-americano que anteriormente manifestou interesse em adquirir uma participação também na SAD do Benfica, estando agora com as atenções viradas para outros clubes portugueses.