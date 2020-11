Al Ain, orientado por Pedro Emanuel, eliminado da Taça do Golfo

Um empate a zero na segunda mão confirmou a qualificação do Khorfakkan

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, foi eliminado nos oitavos de final da Taça do Golfo de futebol, prova dos Emirados Árabes Unidos, após empatar a zero no campo do Khorfakkan, em jogo da segunda mão.

Com este nulo, valeu o resultado do primeiro embate, em que o Al Ain foi derrotado em casa por 4-2.

A precisar de vencer por dois golos ou mais, a tarefa da equipa de Pedro Emanuel ficou ainda mais difícil quando o defesa brasileiro Erik viu o cartão vermelho direito, aos 59 minutos.

Afastado da Taça do Golfo, o Al Ain está apenas agora inserido no campeonato dos Emirados Árabes Unidos, em que ocupa a sexta posição com oito pontos em cinco jornadas. O Khorfakkan é penúltimo com apenas um.