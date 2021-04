Al Ain, de Pedro Emanuel, perde com Al Nasr e mantém sexta posição nos Emirados

Porto, 12/03/2018 - Entrevista ao treinador de futebol e ex futebolista Pedro Emanuel, no Hotel Porto Palácio, no Porto. (Pedro Correia/Global Imagens)

O Al Ain, orientado pelo português Pedro Emanuel, perdeu na receção ao Al Nasr.

O Al Ain, orientado pelo português Pedro Emanuel, perdeu esta sexta-feira na receção ao Al Nasr (1-3), num encontro da Liga de futebol do Emirados Árabes Unidos, em que o português Tozé desperdiçou um penálti para os visitantes.

O antigo jogador de FC Porto, Estoril Praia, Moreirense, Moreirense e Vitória de Guimarães poderia ter aberto o ativo no jogo da 23.ª jornada, logo aos 13 minutos, mas não conseguiu transformar em golo a oportunidade da marca dos onze metros, com o tento inaugural a chegar pelo israelita Dia Saba (38), nove minutos antes de Bandar Mohammed restabelecer a igualdade nos descontos da primeira parte.

Nos segundos 45 minutos, o brasileiro Gabriel da Silva (79) saiu do "banco" para voltar a colocar o Al Nasr na frente do marcador e Sebastian Tagliabue (88), assistido por Tozé, "selou" o triunfo.

Com esta derrota, a equipa de Pedro Emanuel prossegue no sexto posto, com 37 pontos, contra os 41 do quinto colocado Al Sharjah e 42 do Al Nasr (quarto). O Bani Yas lidera a prova de forma isolada, com 48.