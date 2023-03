Al-Ahli Dubai, de Leonardo Jardim, vence e lidera nos Emirados Árabes Unidos

Triunfo na receção ao Khorfakkan, por 3-1.

O Al-Ahli Dubai, treinado pelo português Leonardo Jardim, venceu na receção ao Khorfakkan, por 3-1, na 20.ª jornada da I Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, e mantém a liderança isolada da prova.

A equipa de Leonardo Jardim inaugurou o marcador aos 17 minutos, pelo avançado sírio Omar Khribin, e aumentou a vantagem à beira do intervalo, aos 45, pelo médio argentino Federico Cartabia.

Na segunda parte, o Khorfakkan reduziu para 2-1, pelo médio brasileiro Dodo, aos 76 minutos, mas o Al Ahli Dubai dissiparia todas as dúvidas em relação ao vencedor com a marcação do seu terceiro golo, aos 82, por Slamin Khamis.

Com este triunfo, o Al-Ahli Dubai mantém a liderança do campeonato com 45 pontos, mais cinco do que o segundo e o terceiro classificados, o Al-Ain e o Al Wahda, ambos com 40, enquanto o Khorfakkan segue em nono, com 21.