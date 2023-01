Ajax empata na estreia a titular de Francisco Conceição

Ajax não conseguiu aproveitar o empate do líder Feyenoord.

O Ajax empatou este domingo 1-1 na visita ao NEC Nijmegen, num jogo da 15.ª jornada da Eredivisie que ficou marcado pela estreia a titular de Francisco Conceição no conjunto de Amesterdão.

A equipa do antigo extremo do FC Porto abriu o marcador aos 38 minutos, por intermédio do criativo neerlandês Davy Klaassen, mas os homens da casa restituíram a igualdade aos 52', graças a um golo do avançado belga Landry Dimata.

No NEC Nijmegen, nota para o avançado português Pedro Marques, lançado aos 87 minutos.

O Ajax, segundo classificado com 31 pontos, mesma pontuação do PSV (terceiro), não conseguiu aproveitar desta forma o empate do Feyenoord na visita ao Ultrecht (1-1), também este domingo, continuando a três pontos de distância do atual líder do campeonato dos Países Baixos.

Eis o golo do Ajax: