Redação com Lusa

Declarações de Quaresma, avançado que está atualmente sem clube.

Ricardo Quaresma esteve presente numa ação promocional de uma loja de produtos eletrónicos, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa e, em declarações aos jornalistas, mostrou-se convicto de que toda a situação com Cristiano Ronaldo ainda o "vai motivar mais".

"Ele, quando foi para este Mundial, já vinha muito motivado. Agora, com esta situação, acho que ainda se vai motivar mais, pois acredito que ainda queira jogar", expressou.

Contudo, Quaresma não quis comentar algumas possibilidades de futuro para Cristiano Ronaldo, pois "só ele pode falar sobre isso", desejando-lhe "a maior sorte do mundo".

"Como amigo dele, desejo-lhe a maior sorte do mundo. Que ele seja feliz, que é o mais importante. Nesta fase, em que não tem nada a mostrar, acho que o mais importante para ele é desfrutar do futebol", sublinhou o 80 vezes internacional, com 10 tentos.

Como Cristiano Ronaldo está sem clube, o mesmo se aplica a Ricardo Quaresma, que, aos 39 anos, admitiu hoje que tem "coisas em cima da mesa" e que está a preparar-se para regressar ao ativo "em breve", mas sem ter nada decidido em relação ao futuro.

"Ainda quero jogar e estou a preparar-me para isso. Ainda não tenho nada decidido, mas tenho coisas em cima da mesa. Há coisas que temos de pensar bem. Quando há família, temos de pensar no que é melhor para todos. Vou sentar-me com as pessoas que estão comigo e irei decidir mais tarde", revelou ainda o avançado, que abandonou o Vitória de Guimarães em 2021/22, após passagens por Sporting, Barcelona, FC Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Besiktas e Kasimpasa, durante os derradeiros 20 anos.