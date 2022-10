"Ainda não temos o Renato Sanches que todos poderiam esperar"

Christophe Galtier, treinador do PSG, saiu em defesa do médio português, muito criticado em França

Renato Sanches demora a carburar no PSG e a Imprensa gaulesa tem sido muito crítica com as suas exibições. Esta segunda-feira, na conferência de antevisão do jogo com o Maccabi Haifa para a Liga dos Campeões, o técnico Christophe Galtier saiu em sua defesa.

"Conhecemos os seus pontos fortes. Infelizmente, ele enfrentou muitos problemas físicos que fizeram com que estivesse mais atrasado na preparação que os seus colegas. Vi os comentários após as suas exibições e achei importante que ele pudesse começar com o Ajaccio. Estava programado jogar uma hora. Ainda não temos o Renato que todos poderiam esperar. Sei que é um jogador de altíssimo nível e quando estiver em plena posse das suas capacidades, estará ao nível dos seus colegas", atirou Galtier, não se mostrando preocupado com o fraco rendimento do internacional português até ao momento.

Segundo o técnico francês, "tal como sucede com Fabián Ruiz, Soler", Renato Sanches "precisa de tempo para se adaptar".

Esta temporada Renato Sanches leva apenas oito jogos no PSG, com um golo apontado num total de 253'.

