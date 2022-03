"Ainda não sou um goleador como Ronaldo e Mbappé, mas estou a aprender"

Declarações de Rafael Leão, um dos destaques do Milan esta temporada.

A viver um grande momento de forma no Milan, Rafael Leão agradeceu a confiança do treinador Stefano Pioli e garantiu que tem trabalhado com a intenção de alcançar o nível de Cristiano Ronaldo e Mbappé.

"O meu início em Itália não foi fácil, mas todos me ajudaram e as coisas melhoraram. O Stefano Pioli deu-me confiança, apostou em mim como titular e deu-me a mentalidade certa. Agora trabalho para chegar ao nível de jogadores como Mbappé e Ronaldo, que são os dois que mais me inspiram e que mais vejo no YouTube. Ainda não sou um goleador como eles, mas estou a aprender", afirmou o avançado português, em entrevista ao canal televisivo DAZN.

O avançado de 22 anos está a protagonizar a melhor época da carreira, de acordo com os números: 11 golos marcados em 30 jogos realizados.