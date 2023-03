"Parecia que Bruno Fernandes estava a pedir para sair. Nunca deve acontecer"

Gary Pallister, antigo jogador do Manchester United, foi o último a criticar a postura do médio português, em Anfield, no clássico que os red devils perderam de forma clara, por 7-0

Bruno Fernandes continua a ser criticado pela postura em Anfield, no clássico entre Liverpool e Manchester United que sorriu de forma clara aos reds, por 7-0. Gary Pallister, antigo jogador dos red devils, foi a personalidade mais recente a visar o médio português.

"Bruno Fernandes foi uma contratação magnífica do Manchester United, mas no domingo as coisas não correram bem. Parecia que estava a pedir para ser substituído, e isso é algo que nunca deve acontecer num campo de futebol, principalmente quando és o capitão", referiu, em conversa dada ao BettingSites.

Patrice Evra e Gary Neville foram outras das vozes que criticaram a postura de Bruno Fernandes em Anfield.

"Alguns dos comportamentos de Bruno Fernandes foram uma vergonha. Ele ficou parado no círculo central com os braços levantados a dizer: 'Por que razão não sou eu a sair?'", atirou. "Cansei-me de o ver criticar os companheiros com os braços. Queixa-se de toda a gente", chegou mesmo a dizer o antigo lateral direito.