Ainda agora chegou ao Brasil e já falam em interesse em Abel Ferreira

Aber Ferreira, treinador do Palmeiras

Palmeiras terá rejeitado qualquer tipo de diálogo com vista à saída do treinador.

Abel Ferreira tem estado em grande desde que chegou ao comando técnico do Palmeiras - faz amanhã, sábado, um mês - e o seu desempenho chamou a atenção do Al Rayyan, do Catar.

De acordo com o portal Goal e confirmado pelo Globoesporte, o clube do Catar manifestou o interesse no jogador, que foi mostrado ao presidente, Mauricio Galiotte, na quarta-feira.

No entanto, o líder do Palmeiras rejeitou qualquer intenção de libertar o treinador português para dialogar com o Al Rayyan.

Ainda segundo o Globoesporte, na quinta-feira, uma nova conversa entre o diretor Anderson Barros e o português terá sentenciado o compromisso entre as duas partes. Abel Ferreira não terá, neste momento, qualquer interesse em deixar o clube brasileiro.

O antigo treinador do PAOK assinou pelo Palmeiras até ao fim de 2022 e, desde que chegou, soma sete vitórias, um empate e uma derrota.