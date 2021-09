Ainda a expulsão de João Félix: "Aqui nunca mais", disse diretor desportivo do Atlético

Andrea Berta dirigiu-se ao quarto árbitro em fúria.

A expulsão de João Félix, apenas 18 minutos depois de ter entrado no jogo do Atlético de Madrid frente ao Atlético de Bilbau - terminou empatado 0-0 -, continua a dar muito que falar.

O emblema colchonero não gostou nada da expulsão. Vários jogadores saíram em defesa do internacional português e, de acordo com o relatório do árbitro, Gil Manzano, também o diretor desportivo Andrea Berta se dirigiu ao "comandante" do encontro, em fúria.

"No final do jogo, o diretor desportivo Andrea Berta dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'este árbitro é muito mau, nunca mais vai voltar aqui'. Depois, entrou no terreno de jogo e dirigiu-se a mim, dizendo: 'aqui nunca mais, aqui nunca mais!', pode ler-se no relatório.