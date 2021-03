Aguero e João Félix numa "dança" com vários passos: confira tudo aqui

Avançado português apontado como possível substituto do argentino no Manchester City.

O jornal britânico Daily Mail aponta João Félix como possível substituto de Sergio Aguero no Manchester City, numa altura em que o avançado argentino parece mais perto da porta de saída do que da permanência no clube inglês.

Segundo a publicação, "El Kun" sente-se relegado para segundo plano por Pep Guardiola: nos últimos três jogos, o goleador de 33 anos somou apenas 18 minutos de competição, não saindo do banco frente ao Wolverhampton e no dérbi com o Manchester United.

Com o contrato a terminar no final da presente temporada, a renovação surge, nesta fase, como cenário distante e há dois colossos do futebol europeu atentos à situação de Aguero: o Barcelona, onde joga o amigo Messi, e o Paris Saint-Germain.

João Félix é o outro lado desta "dança" de mercado que promete dar que falar nos próximos meses e, principalmente, durante o verão. Depois de um arranque prometedor no início de 2020/21, o português tem sido relegado para um papel mais secundário no Atlético de Madrid, algo que poderia funcionar a favor do City, que terá sido um dos clubes interessados no avançado de 21 anos quando este ainda se encontrava ao serviço do Benfica.

Sublinhe-se, no entanto, que uma eventual operação por Félix representaria sempre um grande investimento por parte do emblema inglês. O Atlético pagou 126 milhões de euros pelo jogador em 2019 e, a abrir mão do passe, tentará sempre recuperar grande parte da verba.